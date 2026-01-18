｢役者ばかりの町｣が爆誕？ 大河ドラマ『豊臣兄弟！』のロケ地｢山形県鶴岡市｣など庄内地域が､町をあげて《エキストラを養成》しているワケ

1月4日よりスタートしたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。仲野太賀さん演じる豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に、彼から見た天下人豊臣秀吉を描くという意欲的なストーリーです。

2023年の『どうする家康』以来、3年ぶりとなる戦国時代が舞台の作品。ドラマの舞台地や見どころとなるシーンのロケ地は、いったいどこになるのでしょうか。

数々の名作が撮影された「オープンセット」の存在

ロケ地の1つとなるのが、山形県鶴岡市にある「スタジオセディック庄内オープンセット」です。

ここは、名峰月山の山麓に88ヘクタール（26万4000坪）の広大な敷地を持つ、民間の撮影セット。「戦国大手門エリア」や「宿場町エリア」、「山間集落エリア」「農村エリア」などのエリアごとに特徴的な街並みを再現し、時代劇を中心に、数々の映画やテレビドラマ等の撮影が行われています。

これまでここで撮影されたのは、アメリカのアカデミー賞受賞作品である映画『おくりびと』（08年）をはじめ、映画では『十三人の刺客』（10年）、『おしん』（13年）、『るろうに剣心 京都大火編』（14年）、『サムライマラソン』（19年）、『レジェンド＆バタフライ』（23年）、『旅と日々』（25年）や、テレビドラマは『勇者ヨシヒコ』シリーズ（11年～、テレビ東京）など、その時代背景やジャンルは多岐にわたります。