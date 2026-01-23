｢危ない？｣｢反日？｣｢嫌われる｣と思っていた…日中関係緊張の中､中国を1人旅した私の感じた"意外な実態"

「日中関係が悪化してるのに中国へ行ったの？」

「現地で危ない目に遭わなかった？」

2025年12月、私は単身で中国へ訪れる機会があった。おそらく中国政府の渡航自粛要請が影響していたのだろう。出発日までに2回のフライト強制キャンセル（中国系航空会社の計画運休）が発表されるなど、渡航前はドタドタのバタバタ……。

出発の約1週間前には、外務省が公式サイトで「南京事件」に伴う反日感情の高まりについて注意喚起を行った。渡航危険レベルは「0」の位置づけのままだったが、いつも以上に警戒が必要だろうなと思いつつ、私は日本を出国。現地では北朝鮮レストランで食事をしたり、船に乗って北朝鮮に接近するなど、濃度の高い時間を過ごした。

今ネットでは「中国人の渡航自粛は6割ではなく10割でいい」「うるさい中国人が観光地から減って本当によかった」といった“アンチ中国”の声が目立つ。反中感情を持ってない人は非国民であるかのような空気感、同調圧力が社会を黒色に覆っている。

だけど、昔も今も、私は中国人が好きだ。

私のパスポートには2025年だけで、中国の入国スタンプが計5つ押されている。同年は青島、丹東、広州、ウイグル、上海、北京の計6カ所を、すべて1人旅で訪れた。旅先ではいつも現地の中国人に大変よくしてもらっている。日本人が抱いている“中国人のイメージ”とは異なる光景を目にすることも多い。

中国の電車と飛行機で見た「意外な光景」

団体観光客が大声で話し合ったり、人をかき分けるように押し進んだり……日本の観光地で「マナーの悪い中国人」を見たことがある人は少なくないだろう。これは私も同じだ。

その一方で、2025年2月に「万里の長城」を目指して北京の地下鉄に乗った際、私は衝撃的な光景を目にした。なんと北京の電車の中は、日本とまったく変わらないレベルで“静か”だったのだ。スマホで動画を見たり、ゲームをしたり、音楽を聴いたり……全員がワイヤレスイヤホンを装着して、自分の時間を楽しんでいた。