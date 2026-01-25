せいろは麺料理にも使える！ 具と一緒に蒸して味付けも簡単。前もって仕込んでおけば忙しい日のお助けレシピに

りん ひろこ : 料理研究家、料理教室「みなとキッチン」主宰
2026/01/25 11:30
せいろ蒸し料理
左／蒸す前、せいろに材料を入れた状態 右／できあがりの様子（画像：『ぜんぶ18cmのせいろ蒸し 1人分も家族の分も』）
「簡単！」「映える」などの理由から、せいろを使った料理が人気です。料理研究家のりんひろこさんは、使いやすい「18cm」のせいろに着目し、蒸し時間10分以内でできるおかず、ご飯などの主食とメインのおかず＆副菜を1個のせいろで蒸すワンディッシュなどのレシピを考案。本記事では、りんさんの著書『ぜんぶ18cmのせいろ蒸し 1人分も家族の分も』から一部を抜粋、再編集し、簡単な麺料理のレシピを紹介します。
【せいろの使い方の基本はこちらの記事をお読みください→】忙しい人こそ大助かり！｢せいろ｣蒸し料理の始め方——鍋にのせて待つだけ！｢ほったらかし｣で一品が整う《取り扱いの基礎知識》
＊18cmのせいろを使ったレシピとして掲載していますが、21cm・24cmのせいろでもそのまま使えます。さらに18cmのせいろに対して、21cmは約1.5倍、24cmは2倍弱の容量があるので、レシピの材料を、21cmなら1.5倍量に、24cmなら2倍量にしても作れます。
＊レシピ記載の蒸し時間はあくまで目安です。蒸し上がりの様子を見ながら調整してください。

これだけで大満足！お手軽ワンプレートそば定食

冷凍そばをせいろで蒸すと、麺が水分を吸いすぎず、そばの香りやコシが際立ちます。一緒につけ汁、副菜も蒸して、一度に全部でき上がる定食スタイルを楽しみましょう。

【材料（1人分）】

（A）そば

冷凍そば（ゆでそばも可）：1袋

（B）「オクラのかつお節煮びたし」

オクラ（ガクを取ったもの、いんげんでも可）：3本

めんつゆ（3倍濃縮）・水：各大さじ1

かつお節：1/4パック

（C）「なすと豚肉のしょうが煮びたし」

なす（短冊切り）：1/2本分

豚こま切れ肉（ひと口大）：50g

（a）めんつゆ（3倍濃縮）と水：各大さじ2、しょうが（すりおろし）：小さじ1/2

