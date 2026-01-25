せいろは麺料理にも使える！ 具と一緒に蒸して味付けも簡単。前もって仕込んでおけば忙しい日のお助けレシピに
「簡単！」「映える」などの理由から、せいろを使った料理が人気です。料理研究家のりんひろこさんは、使いやすい「18cm」のせいろに着目し、蒸し時間10分以内でできるおかず、ご飯などの主食とメインのおかず＆副菜を1個のせいろで蒸すワンディッシュなどのレシピを考案。本記事では、りんさんの著書『ぜんぶ18cmのせいろ蒸し 1人分も家族の分も』から一部を抜粋、再編集し、簡単な麺料理のレシピを紹介します。
【せいろの使い方の基本はこちらの記事をお読みください→】忙しい人こそ大助かり！｢せいろ｣蒸し料理の始め方——鍋にのせて待つだけ！｢ほったらかし｣で一品が整う《取り扱いの基礎知識》
＊18cmのせいろを使ったレシピとして掲載していますが、21cm・24cmのせいろでもそのまま使えます。さらに18cmのせいろに対して、21cmは約1.5倍、24cmは2倍弱の容量があるので、レシピの材料を、21cmなら1.5倍量に、24cmなら2倍量にしても作れます。
＊レシピ記載の蒸し時間はあくまで目安です。蒸し上がりの様子を見ながら調整してください。
これだけで大満足！お手軽ワンプレートそば定食
冷凍そばをせいろで蒸すと、麺が水分を吸いすぎず、そばの香りやコシが際立ちます。一緒につけ汁、副菜も蒸して、一度に全部でき上がる定食スタイルを楽しみましょう。
【材料（1人分）】
（A）そば
冷凍そば（ゆでそばも可）：1袋
（B）「オクラのかつお節煮びたし」
オクラ（ガクを取ったもの、いんげんでも可）：3本
めんつゆ（3倍濃縮）・水：各大さじ1
かつお節：1/4パック
（C）「なすと豚肉のしょうが煮びたし」
なす（短冊切り）：1/2本分
豚こま切れ肉（ひと口大）：50g
（a）めんつゆ（3倍濃縮）と水：各大さじ2、しょうが（すりおろし）：小さじ1/2
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら