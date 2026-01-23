【2000万円級､全長6m超の国産最高峰】いすゞのビーカム･ワイドキャブロング車型ベースのキャンピングカー｢ジオローム｣の圧倒的快適性

近年、人気が高いキャンピングカーのなかでも、高級感や本格的装備が際立つのがキャブコン（キャブコンバージョン）というタイプ。かつては輸入車に多いイメージもあったが、最近は国産車も多く存在し、高い走行性能や充実の居住性などにより、多くの愛好家が憧れる存在となっている。

最新キャブコン「ジオローム」

そんなキャブコンの新型モデル「ジオローム（GeoRoam）」を、埼玉を拠点とするキャンピングカー・ビルダー（製造メーカー）の「日本特種ボディー（以下、NTB）」が発表。とくに注目なのが、いすゞ自動車（以下、いすゞ）のキャンピングカー専用シャーシ「ビーカム（Be-cam）」に追加されたばかりの「ワイドキャブロング」車型を使っていることだ。

従来仕様のビーカムをベースにしたキャブコンは、全長5mクラスであるのに対し、このモデルは6m超のより大柄な車体を持つ。それを生かし、旅を豊かにする居住性を高次元で実現していることが特徴だ。また、フルタイム4WDによる安定した走行性能などにより、快適なロングドライブ性能も両立する。税込み2000万円を超える価格帯も含め、まさに国産キャンピングカーの最高峰と呼べるモデルの1台だ。

当記事では、そんな最新の高級キャンピングカーを「東京オートサロン2026（2026年1月9～11日・幕張メッセ）」のいすゞ（A&S（いすゞ純正用品の企業））ブースで取材。その特徴や魅力などを紹介する。