｢塾に通わせておけばいい｣は間違い！｢50万円の合宿｣に課金する富裕層と､赤字で消える街の塾。塾の倒産が過去最多の令和に知るべき受験事情

学習塾の倒産が過去最多を記録

株式会社帝国データバンクが発表した調査結果によると、2025年に発生した学習塾の倒産は46件に達し、前年の40件を上回って過去最多を更新しました。

2024年の40件という数字も、当時は「過去最多」と報道されていましたが、2025年はさらにその記録を更新しています。このペースで推移すれば、今後も学習塾の倒産は増加していくと見られており、業界全体が厳しい局面に入っていることは間違いありません。

ここで注意したいのは、「経営がずさんだった塾が淘汰されている」という単純な話ではない、という点です。実際には、真面目に運営し、一定の生徒数と実績を持っていた塾であっても、急速に経営が苦しくなるケースが相次いでいます。

つまり今起きているのは、「ダメな塾が潰れている」のではなく、「普通にやっていた塾が、普通に生き残れなくなっている」現象なのです。

僕は仕事柄、全国いろんな塾に行っているのですが、現場ではある共通した見方が広がっています。それが、「これから生き残れるのは、地域ナンバーワンか、地域オンリーワンの塾しかない」という考え方です。