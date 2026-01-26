英検3級でも｢Wednesday｣が書けない！小中学生｢《英検》先取り｣の罠､｢英語は大丈夫｣と自信満々だった子が意欲を失い学習に苦しむケースが多発

「Do you studying English?」

英検2級を取得し、発音も流暢な中学生が書いた英文が、これだった。

文中の誤りに気づくよう促してみたが、本人は首をかしげるばかりで、どこが誤りなのか見当もつかない。解説をすると、理屈としては理解したようだったものの、反応はどこか鈍かった。

日常会話レベルであればネイティブと問題なく話せる。独特の言い回しやスラングも知っており、英語への「慣れ」は十分すぎるほどだ。

それでも、彼女の書く英文は正直に言って穴だらけである。公立中学校の定期テストは、かろうじて平均点に届く程度にとどまっていた。「中学在学中に英検1級も視野に」と考えていた保護者は、事態を重く見て慌てて塾の英語を受講した。

現在、彼女は英語初学者たちと同じカリキュラムで、英文法を一から学び直している。

｢小6で英検3級｣が1年後に失速する現実

今、高校受験の塾の現場では、このような「英検級」と、主に学校や入試で求められる「英語力」の乖離の事例が広がっている。

近年の英語ブームにより、小学生のうちから英語を学ぶ子どもは急増した。英会話塾、4技能型の塾、進学塾、プリント系の学習塾、いわゆる「おうち英語」など、その形はさまざまである。高校受験の進学塾には、そうした環境で学んで英検を取得してきた子の入塾も多い。

「うちの子は英検3級を持っているので、中学英語は大丈夫です」

と、生徒も保護者も自信満々だ。英検公式サイトでは、英検3級は「中学卒業程度」とされているからだろう。しかし実際には、中学1年生相当の英文法力すら十分に身に付いておらず、結局は基礎から学び直さざるを得ないケースが少なくない。