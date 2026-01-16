｢『ザ･ベストテン』を超える番組はない｣｢報道番組を変えた｣ 久米宏さんの番組はなぜ"伝説"となるのか…令和の番組にない｢決定的なもの｣

1月13日、フリーアナウンサーの久米宏さんが1日に肺がんで死去したことを所属事務所が発表し、メディア各社が一斉に報じました。

すぐに黒柳徹子さん、小宮悦子さん、渡辺真理さん、古舘伊知郎さん、田中真紀子さんなどから追悼のコメントが寄せられたほか、久米さんがメインキャスターを務めた「ニュースステーション」（テレビ朝日系）の後継番組「報道ステーション」が“特別版”を放送。冒頭から40分にわたる特集を組んでその活躍と功績を称えました。

久米宏といえば「あの2番組」

改めて久米さんの経歴を振り返ると、早稲田大学を卒業した1967年にアナウンサーとしてTBSに入社。75年10月から「ぴったしカン・カン」の司会で全国区となったあと、78年1月から「ザ・ベストテン」の司会を務めました。

さらに79年のTBS退社後は「おしゃれ」（日本テレビ系）、「久米宏のTVスクランブル」（日本テレビ系）などに出演。なかでも「ニュースステーション」では85年10月から2004年3月までの18年半にわたってメインキャスターを務めました。

その後、久米さんは「A」（日本テレビ系）、ドラマ「ガリレオ」（フジテレビ系）最終章のメインゲスト、「久米宏 経済スペシャル」（テレビ東京系）、「笑っていいとも！」（フジテレビ系）のテレフォンショッキング、「あさイチ」（NHK総合）のプレミアムトークなどに出演。多くのラジオ番組にも出演するなどトークの健在ぶりを見せてきました。