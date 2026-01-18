2026年の不動産トレンドワードは､遠･便･快の｢こちくら郊外｣。要因は｢新築氷河期｣､狭さ対策に｢0LDK｣も

不動産情報サイトを運営する LIFULLのシンクタンク「LIFULL HOME'S 総研」が、2026年のトレンドを発表した。そのトレンドワードは次の5つだ。

1. 卒・タワマン所有主義

2. こちくら郊外

3. 新築氷河期

4. 0LDK

5. 住まい探しもAI相談

このなかから、「こちくら郊外」を中心に、その要因となる「新築氷河期」とそれによって生じる郊外化とは別の動きである「0LDK」に関する、住宅市場の状況を見ていこう。

マンション市場はついに「新築氷河期」に突入

背景にあるのが、住宅価格の高騰だ。とりわけ東京23区などの新築マンションでは、地価上昇や資材高＆人件費高による建築費の上昇に加え、円安などによる日本の不動産への投資需要拡大により、上昇が止まらない状況だ。

不動産情報サイト「LIFULL HOME'S」の掲載物件で、東京23区の新築マンションの平均価格を見ると、2022年に1億を超え、2025年には約1.4億円を超える価格になっている。

デベロッパーに調査をしている不動産経済研究所で見ても、東京23区で発売された新築マンションの平均価格は、2023年に1億を超え、2025年（1～11月）には1.3億円を超える状況だった。