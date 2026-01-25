｢立教のミスコンで優勝→芸能事務所の誘いはすべて断る｣…元ミス立教･25歳彼女が選んだ"意外な仕事"

ワダハルキ : ライター・カメラマン
2026/01/25 5:45
Mayuさん
2022年のミス立教でグランプリを獲得したMayuさん（写真：筆者撮影）
かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコン。近年「冬の時代」を迎えているが、そんななかでも、「ふつうの大学生が有名になるための登竜門」としての役割を果たしていることは、今も変わらない。
しかしながら、大学ミスコンに出場した人全員が、その知名度を活かした選択をするわけではない。大多数は一般企業に就職して、表舞台からは姿を消す。彼女たちはその後、どのような人生を歩んでいるのか——。
本連載では、そんなミスコンに出場した女性たちが、社会人として今どう生きているのかを取材。「ミスコン以後」の現実を見つめていく。

今回は、2022年のミス立教コンテスト（通称：ミス立教）でグランプリを獲得し、現在はヨガ・ピラティスインストラクターとして働いているMayuさんに話を聞いた。

「大学生活の集大成として」ミスコン出場を決断

千葉県出身のMayuさんは現役で立教大学に合格し、在学中にミス立教コンテストでグランプリを獲得した。

卒業後は外資系IT企業に就職し、約2年半勤めた後に退職。現在はヨガ・ピラティスのインストラクターとして働いている。

【画像】ミスコン出場時やピラティス・ヨガインストラクター時の美人＆美スタイルすぎるショットはこちら【全24枚】
次ページミスコン経験者から入念に情報収集
