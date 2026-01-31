なんかイガイガ…｢喉の不調｣に効く漢方2選。風邪や使い過ぎには"桔梗湯"､マイコプラズマ肺炎や長引く咳には"麦門冬湯"

乾燥する季節。つい「エヘン」と咳払いをしたくなるような喉の違和感、もしくは、風邪が治ったのに「コンコン」という乾いた咳がいつまでも続く…そんな様々な「喉の不調」に、とっておきの漢方があります。今回は、"桔梗湯"と"麦門冬湯"のそれぞれの効果と、ここぞ！という使い時をぜひ覚えてみてください。

「漢方薬で人生が変わる」

この言葉を見て、大げさだと思いましたか？ 私もかつてはそう思っていました。医師になって西洋医学一筋で歩んできた私にとって、漢方薬は「なんとなく効きそうな気がする」程度の存在でした。「じわじわ効く」「補助的な薬」……そんなイメージしか持っていなかったのです。

しかしあるとき、私自身の突発的な病気の激痛が、漢方薬でものの見事に解消したのです。服用してほんの5分後のことでした。

以来、漢方と向き合い始め15年以上。今では確信を持って言えます。漢方薬は、あなたの人生を変える力を持っています。なぜなら、漢方は「本来の健康な自分に戻す」ための薬だからです。

西洋薬が症状をピンポイントで抑え、一時的に解消するのに対し、漢方薬は症状の根本に働きかけ、体質を改善し、体を健康な状態に戻します。まるで、子どもの頃の元気だった自分を取り戻すように。

私の診察室では、日々、小さな「奇跡」が起こります。

何年も悩んでいた不眠や痛みがわずか2週間で改善する方。

「先生、こんなに早く効くとは思いませんでした」と驚く方。

「ここに解決策があったのですね」と喜ぶ方。

そんな姿を見るのは、決して特別なことではありません。漢方薬が本来持つ力を、正しく使っているだけなのです。