【AI時代に人間の“考える力”を引き出す思考術】キャリアを強化する思考の“コツ”／「アート思考」は“自分視点”／「デザイン思考」は“相手視点”／相手の課題を定義し”アイデア”を創造する

生成AIが進化し、「考える」機会が減りつつある今、人間ならではの思考力を磨き、キャリアを切り拓くためのヒントを探ります。今回は『考えるスイッチ』の著者でイノベーションデザイナーの島青志さんが「アート思考」「デザイン思考」「システム思考」の3つの思考法を解説。前編では、「アート思考」＝自分視点、「デザイン思考」＝ユーザー視点からMC・北村麗のキャリアビジョンを考えます。

【タイムテーブル】

0:00 イントロ

01:43 本編

02:42 「AI時代 人間がどう考える?」

04:42 3つの思考法「アート思考」「デザイン思考」「システム思考」

07:31 3つの思考法はどんなシチュエーションでいかせる?

08:34 ①「アート思考」で考える アナウンサー×気象予報士

11:15 アート思考の「対話型鑑賞法」

11:59 “Why”なぜこの職業を選んだ?

15:11 書き出した中から似たものをグルーピング

17:23 対話型鑑賞法 “Why”のポイント

19:01 “How”どのように“Why”を活かす？

21:37 対話型鑑賞法 “How”のポイント

23:57 “What”何をアウトプットする?

26:29 対話型鑑賞法“What”のポイント

28:43 ②「デザイン思考」で考えるアナウンサー×気象予報士

30:47 届けたい相手への“共感”

32:39 相手が抱えている問題を“定義”

35:39 “創造”で問題解決のアイデアを出す

40:02 後編「③システム思考」の見どころ

【出演者】

島青志（しま・せいじ）

イノベーションデザイナー、ブルーロジック社長

慶應義塾大学大学院SDM研究所 研究員。広告業や会計事務所など多様な業界を経て

株式会社SALT（現・ブルーロジック）にて社長。

脳科学研究を統合した「イノベーションデザイン」を研究し、企業コンサルティングや社員研修を通じて実践的なアプローチを提供している。

著書に「いつもひらめいている人の頭の中」（幻冬舎）、「熱狂顧客のつくり方」（IBCパブリッシング）など。

北村 麗（きたむら・うらら）

フリーアナウンサー・気象予報士

早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。

撮影・編集：志智勇哉、昼間將太、田中険人

サムネイル画像：Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2025年12月22日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

