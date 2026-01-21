｢フォロワー18万人超の82歳｣おしゃれマダムが大切にしているファッションのマイルール。ユニクロやGUも上品に着こなし大人気！

Instagramで18万人を超えるフォロワーがいる「まあちゃま82歳（孫管理）」。これは“まあちゃま”の愛称で親しまれる祖母のファッションスタイルを、孫の女性が投稿しているアカウントだ。

“まあちゃま”は、スッと伸びた背筋で街を歩き、ヒールのある靴を履きこなす姿が印象的。「きっとお金持ちのマダムなんだろう」と思いきや、よく見ると着用しているブランドはユニクロやGUなど、いわゆるファストファッションのものもある。

庶民的なアイテムまでカッコよく着こなす彼女は、いったい何者なのか。

偶然から始まった「第2の人生」

“まあちゃま”がInstagramの世界に足を踏み入れたのは、2025年3月のことだった。孫の莉子さんが、27年間共に暮らしてきた実家を出ることがきっかけだった。

「ある日、祖母と母の3人で千駄ヶ谷（東京都渋谷区）に出かけていたんです。そこで、まあちゃま（祖母を呼ぶ愛称）の動画を撮影したことが始まりでした。その帰りの電車の中で、なんとなくアカウントを作成し、動画を投稿したんです」（莉子さん）

投稿した理由は、鍵垢にするまでもない、家族で楽しむためのアカウントを作ろうと思ったからだという。なにより、離れて暮らすことになる大好きな祖母と、これからも顔を合わせる口実になるのではないかと思ったからであった。

当の“まあちゃま”は、SNSに馴染みがなかった。自分がSNSで発信されることに当初は戸惑いを感じており、カメラを向けられると恥ずかしくて逃げ出してしまうほどだった。孫が自分の姿を投稿することは聞いていたが、ふざけているだけだと思っていたという。

しかし、2カ月後、事態は大きく動く。

運用開始から8件目の投稿。鮮やかな青いカーディガンを羽織り、背筋をピンと伸ばして歩く彼女の姿が、1.3万件以上の「いいね」を集める“バズ”を引き起こしたのである。

「このカーディガンの形が細身で姿勢が良く見えるので、年齢とのギャップがあったのかな、と。高いヒールの靴で『（当時）81歳という年齢で、これを履いてるの！？』という驚きがあったんだと思います」（莉子さん）

この投稿が拡散され、半年後にはフォロワーが10万人に。投稿のたびに若者から同世代の人まで、たくさんのコメントや質問が届くようになった。