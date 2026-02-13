コスパ･タイパは育児に不要な"セコい価値観" 。子どもにはかすり傷を作る機会を与え､転ぶ練習をさせよう

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

長男が自らアメリカ進学を決めた理由

窪田：岩田さんのご長男はアメリカの大学に進学されています。自らそうした道を選び、切り拓くことができたのはなぜだと思いますか？

岩田：きっかけは、大学生になった自分をイメージしたとき、心が躍るか否かということだったようです。長男が通っていたのは国立の高校で、東大進学や医師を目指す人も多い環境でした。

そうした影響もあってか、高校2年生の冬になると彼は「東大に行こうかな」と言い出しました。学力が伴っているかどうかはこの時点では別にして、ですね（笑）。

友人のコミュニティで人気のある塾を紹介してもらったそうで、「スポンサーを連れてこいと言われた」と言うので、私と夫とでその塾にも足を運びました。

やるのはもちろん本人ですから、こちらとしては応援するだけ。それでも一応、塾のカリキュラムなどを聞いてきたのですが――。