子どもを｢戦略的にほったらかす｣方法とは？ どれだけ親がうるさく言っても､子ども本人が｢オン｣になっていないと意味がない

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

子ども発信のやる気を応援する子育て

窪田：まずは岩田さんの現在のご活動や、今に至るまでの取り組みについて伺えますか。

岩田：私自身も3人の子育て中で、現在は家庭教育コンサルタントとして活動しています。過去には幼児教室の講師をしたり、そろばん教室の運営をしたりといったことも経験してきました。10年ほど前に独立して、今はママプロジェクトJapanという会社を運営しています。

わが子をどういう風に育てるか考えたとき、例えば東大に入れるとか、お医者さんや弁護士さんにするとか、そういう「王道ルート」もあると思うのですが、私はそれよりも「子どもが何をしたいのか」ということがとても重要だと考えました。