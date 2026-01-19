iPhone盗難･紛失したら､まずどうすればいいのか。探す機能の限界､紛失モードと遠隔消去の判断からAppleCare未加入時の現実的な備えまで

村上 タクタ : 編集者・ライター
2026/01/19 8:00
バッグとiPhone
iPhoneを盗まれたり、紛失したりしたら、その時どうすればいいだろう？（筆者撮影）
スマホを盗難されたり、紛失したりすると、誰でもたちどころに困るはずだ。

決済のためのSuicaが入ってるとか、メールやメッセージが見られなくなるとか。場合によっては今日の予定も分からなくなるが、それを訪問先の相手に連絡する手段さえなくなってしまう。

盗難・紛失したことを、家族や警察・アップルストアなどの関連諸機関に伝えようとしても、スマホがないから連絡できない……ということになる。いかに普段スマホに依存した生活をしているか痛感するはずだ。

ここでは、iPhoneを使っていた場合に、そんな時どう対応すればいいか？ 本当に『詰み』にならないためにどうすればいいかを説明したい。

最善なのはiCloudのバックアップとケアプラン

まず、最善なのは、iCloudにフルバックアップを取っておいて、『AppleCare＋ 盗難・紛失プラン』に入っておくことだ。

そうしておけば、数日は困るが、申請すればアップルから新品が送られてきて（サービス料1万2900円）、iCloudバックアップから復元すれば、少し待てば元通りになる。筆者はこうしているので、この安心感を多くの人に体験してほしいと思う。

スクリーンショット アップルのサイトより
iPhoneバックアップを写真も含めて完全に取ろうとすると2TB（1500円／月）という人は多いだろう。家族でも共用できるプランもある（アップルのサイトより）
次ページiPhoneを盗まれたり紛失したりしたら…まずすべきこと
