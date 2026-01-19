｢大谷翔平の摂取量が多すぎる｣ 一発屋芸人･山田ルイ53世が警鐘を鳴らす､あちこちに存在する"嫉妬の種"に身を焼かれないための処方箋

山田ルイ53世 : お笑い芸人
2026/01/19 14:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
山田ルイ53世
「ルネッサーンス！」のブームが収束して「一発屋芸人」を自称するようになった髭男爵・山田ルイ53世さん。あるときから「自分の自尊心のサイズ」を確認することを始めたといいます（写真：大和書房）
「ルネッサーンス！」でブレークを果たすも、ブームが収束して「一発屋芸人」を自称するようになった髭男爵・山田ルイ53世さん。しかし、いまだにM-1グランプリなどの賞レースが始まると、「それに比べて自分は……」と他人の活躍に嫉妬してしまう。そんな山田さんは、あるときから「自分の自尊心のサイズ」を確認することを始めたという。『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（山田ルイ53世著、大和書房）から一部を抜粋・再構成のうえ、山田ルイ53世さん流の処世術を紹介する。
前編：スギちゃんみたいにワイルドでなくていい… 一発屋芸人･山田ルイ53世が行き着いた､自分の心の中の｢とろ火｣をキープする生き方
中編："湘南乃風を向かい風に感じた"髭男爵だからたどり着いた､｢仕事がデキない｣と悩む人が他人の評価に潰されない思考法
（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）

地方営業のさなかに頭をよぎった生放送

先日、一発屋にはおなじみ、地方営業で愛知県を訪れた。この日の現場は、60周年を迎える名古屋の企業のパーティー。宴席の余興で、漫才を披露する仕事である。

会がスタートして1時間半は経過した頃。要は皆、もう“出来上がっている”状態で突入することになる。

（これはしんどいミッションになりそうだ……）

腹をくくり、舞台へ飛び出すと、円卓がズラリと並んでいる。その間を奇声を上げながらさまよう社員もいる。ウォーキング・デッドさながらだ。

しばらくお客様のご機嫌をうかがった後、「えー、『そこだけは絶対にいじっちゃ駄目』っていうテーブル、皆で指さしてくださーい！」とアンケートを採る。経験則から、こういう現場では、最も偉い肩書きの人物、つまりは頭（かしら）を“制すれば”、盛り上がりやすくなるためである。

次ページ宴席はその後、どうなった？
関連記事
特集一覧
エネルギー大混迷
新着あり
ゼネコン大再編
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
ベネズエラ動乱
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事