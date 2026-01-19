｢大谷翔平の摂取量が多すぎる｣ 一発屋芸人･山田ルイ53世が警鐘を鳴らす､あちこちに存在する"嫉妬の種"に身を焼かれないための処方箋

地方営業のさなかに頭をよぎった生放送

先日、一発屋にはおなじみ、地方営業で愛知県を訪れた。この日の現場は、60周年を迎える名古屋の企業のパーティー。宴席の余興で、漫才を披露する仕事である。

会がスタートして1時間半は経過した頃。要は皆、もう“出来上がっている”状態で突入することになる。

（これはしんどいミッションになりそうだ……）

腹をくくり、舞台へ飛び出すと、円卓がズラリと並んでいる。その間を奇声を上げながらさまよう社員もいる。ウォーキング・デッドさながらだ。

しばらくお客様のご機嫌をうかがった後、「えー、『そこだけは絶対にいじっちゃ駄目』っていうテーブル、皆で指さしてくださーい！」とアンケートを採る。経験則から、こういう現場では、最も偉い肩書きの人物、つまりは頭（かしら）を“制すれば”、盛り上がりやすくなるためである。