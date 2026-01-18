"湘南乃風を向かい風に感じた"髭男爵だからたどり着いた､｢仕事がデキない｣と悩む人が他人の評価に潰されない思考法

「大丈夫！ もともとアテにしてないから！」

15年ほど前。某テレビ局で、「すみません！ あんまりお役に立てませんでした」と番組終了後、プロデューサーに頭を下げた。

当時は乾杯漫才で売れっ子となり、1、2年が経過した頃。一応、各現場でそれなりに爪痕を残し、評価を得てきた自負もあった。だからこそ呼んでいただけたのだろうが、その日は芸人たちが集う、いわゆるひな壇バラエティで、筆者は大した見せ場もなく終わっていた。

別に何を言われたわけでもないのだが、頭をよぎった「ギャラ泥棒」の文字にいても立ってもいられなくなり、焦っていたのが本音。スタッフと言葉を交わして安心したかったのかもしれぬ。

……しかし、筆者のもくろみはプロデューサー氏の返答で、見事に破綻した。

「大丈夫！ もともとアテにしてないから！」

ジョークのつもりか、本心か……。いずれにせよキツい。

「へへへ、お疲れ様です！」と応じた筆者の笑顔は、さぞかし引きつっていたことだろう。