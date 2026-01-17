スギちゃんみたいにワイルドでなくていい… 一発屋芸人･山田ルイ53世が行き着いた､自分の心の中の｢とろ火｣をキープする生き方

事務所が苦手になった若手時代のエピソード

20年以上前、まだ飯も食えぬ下積み時代。あるテレビ局で、芸能人が東大を受験するという企画が持ち上がった。

売れっ子・無名問わず集められた100人を、まずは10名程度まで絞り込むべく、模試が催される。筆者はもちろん、無名の部類。ただの人数合わせで駆り出されただけ、とアルバイト感覚で参加したのだが、まさかの1位通過（だったと、後で聞かされた）で、あれよあれよという間に、最終面接の撮影の日を迎えた。

最終面接といっても、意思確認をする形式だけのもの。どこの馬の骨ともしれぬ若手芸人に「頑張ります！」以外の選択肢はないし、先方もそう信じて疑っていなかっただろう。

ところが筆者は逡巡していた。ちょうどその頃、試行錯誤の末に編み出した「貴族の乾杯漫才」で、深夜のバラエティー番組のネタ見せコーナーからちょこちょこお呼びがかかるようになっていたからだ。

だからと言って、ブレークできる保証も何一つなかったが、このタイミングで密着系の企画に関われば、ネタを作る暇がなくなるだろうことは、かつて『電波少年』（日本テレビ系）を経験した身としては、想像にかたくなかった。