自覚なしの｢隠れ冷え｣を一発で見抜く質問→｢お風呂は好きですか？｣､現代人を悩ませる"痛み･疲れ･虚弱"を改善する方法

体の「冷え」は、一見すると別々に思える不調をつなぐキーワードです。冷えを改善すれば、痛みやしびれをはじめ、いくつもの周辺症状が良くなると考えられています。しかし中には、「冷え」の自覚がない人もいるようです。あなたが「隠れ冷え」を抱えていないか、一発で見抜く簡単な質問があります。

合う漢方薬は、体が教えてくれる

漢方薬を飲んでみたいと思っても、どれを選べばいいのかわからない。

商品パッケージには難しい漢字の薬名が並び、「体力中等度の人に」「虚弱体質の方に」と書かれていても、自分がどちらなのか判断できない。

薬剤師に聞きたくても忙しそうで声をかけにくい……。

そんな経験をした人は多いのではないでしょうか。

また「体質をきちんと見なければいけないから、漢方薬を素人判断で選ぶのは無理」と思っている方も多いかもしれません。

では、漢方薬を選ぶ際に大事な指標となる症状をお教えしましょう。

それが、体の「冷え」です。

冷えは、一見すると別々に思える不調をつなぐキーワードです。