東大の推薦合格者｢高校時代に力を入れたことは散歩です｣ "数学オリンピック出場経験なし＆英検2級止まり"なのに合格した意外なワケ

✎ 1〜 ✎ 226 ✎ 227 ✎ 228 ✎ 229
西岡 壱誠 : ドラゴン桜2編集担当
2026/01/27 5:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
漫画『ドラゴン桜』
（漫画：©︎三田紀房／コルク）
「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。
その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。
連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』は、3万部超のベストセラーとなっています。連載第220回は、東大推薦入試をはじめとする難関大学の推薦入試の実態についてお話しします。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

東大推薦の合格者は“スーパーマン”ばかり？

なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること
『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』（東洋経済新報社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

東大が推薦入試を導入したのは2016年度入試からで、今年で11年目。定員は毎年100名とされていますが、実際には定員を満たさない年の方が多く、これまでの推薦合格者は累計1000人に満たないという、きわめて狭き門です。

東大をはじめとする難関国公立大学では、ここ数年急激に「一般入試以外の試験方式での合格者」が増えています。総合型選抜入試や学校推薦型入試など、ペーパーテスト以外に面接や小論文・グループディスカッションも課すような試験形式です。

今回は、この東大推薦入試をはじめとする難関大学の推薦入試の実態について、推薦入試の専門家であり、15人の東大推薦合格者へのインタビューをまとめた書籍『東大推薦』の監修者でもある孫辰洋さんに話を伺いました。

次ページ東京大学の推薦合格者の特徴は？
関連記事
特集一覧
金融新秩序　ステーブルコインの衝撃
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事