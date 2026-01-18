大河ドラマ『豊臣兄弟！』が早くも"傑作を予感"させる理由　初回視聴率は『べらぼう』超え､｢大河ブーム｣を巻き起こせるか

武井 保之 : ライター
2026/01/18 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
豊臣兄弟！
1月4日に放送が開始した大河ドラマ『豊臣兄弟！』。豊臣秀吉と弟・秀長の立身出世の物語だ（写真：NHK『豊臣兄弟！』公式サイトより）

NHK大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』が1月4日からスタートし、数字的にも、話題性としても、好調な出足になっている。

3期3年ぶりに、乱世の戦国時代の武将を主人公にする本作は、多くの固定ファンが期待する、王道の大河ドラマへの原点回帰になるだろう。同時に、豊臣秀吉を支えた弟・秀長の視点から、歴史のその名を残した偉人・秀吉の人物像と天下統一への道を描く物語には、新規性がある。

すでにSNSやネットニュースにはこの先への期待の声があふれ、好評を博している。その温度感と勢いは、社会現象的な人気になった『鎌倉殿の13人』（2022年）を彷彿とさせる。

『べらぼう』『光る君へ』を上回る好調な出足

本作の初回視聴率は13.5％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。前作『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の12.6％、前々作『光る君へ』の12.7％を上回り、注目度の高さを示した。

配信視聴も好調だ。NHK ONEでは、25年10月のサービス開始以降に配信された番組のなかで、『第76回NHK紅白歌合戦』を除き、初めて再生回数が100万回を超える番組となった。

次ページ『どうする家康』や『鎌倉殿の13人』と比較すると…
関連記事
特集一覧
エネルギー大混迷
新着あり
ベネズエラ動乱
中国「半導体強国」への野望
ゼネコン大再編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事