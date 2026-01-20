ホンダやトヨタが参入する市場規模300億円｢レストア｣という新ビジネス

日本車メーカーも新しいビジネスを見つけたようだ。それがレストア事業。

東京オートサロン2026（TAS）の会場で、地味だけど、ファンからは熱い注目を浴びていたのが、各社の旧車の展示である。

ひとつはホンダだ。

「確実に需要があるということで、（26年）4月からサービスを始めることにしました」

ホンダの展示ブースの一角に赤い「NSX」を飾っていたのが、Honda Heritage Works（ホンダ ヘリテージ ワークス）。埼玉県和光市の本社からショー会場にやってきた担当者は、そう語る。

「旧型スポーツタイプの車種を対象に、販売終了となった部品の復刻供給と、レストアを施す」のが、Hondaヘリテージワークスの業務内容と説明される。

初代「NSX」を純正の状態に戻す

「販売終了となった一部の純正部品を復刻し、新たに供給するHonda Heritage Parts（ホンダ ヘリテージ パーツ）と、その部品を一部に活用した新たなレストアサービス、Honda Restoration Service（ホンダ レストレーション サービス）の2つで構成されます」

これがホームページに掲載されたサービス内容。

レストア事業が対象とする車両は当面、1990年に発売された初代NSXの初期型（NA1-100型）に限られる。

理由は「もっとも数が売れたモデルだから」（担当者）とのことだが、人気車種でもあり、宣伝のためにも妥当な選択かもしれない。

「レストアの対象は顧客の乗っているクルマで、純正の状態に戻すのが前提です。改造が激しい車両は受け付けられません」

担当者によると、レストアにはメニューが用意されるとのこと。塗装を含む部分的な修復から、ベアシャシーまでストリップダウンする徹底的なものまで、選べるようになるという。

レストアが受けられるかは、事前審査を設けて判断するそうだ。これはどのメーカーにも共通している。

特に対象が、多かれ少なかれオーナーの手が入っているスポーツモデルだけに、レストアを円滑に進めるには、いろいろな苦労もありそうだ。