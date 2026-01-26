｢ヨーグルト腸活｣はもう古い!?…10万人の腸を診た専門医が警告する｢乳酸菌の摂り方｣の残念な真実

平島 徹朗 : 日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本抗加齢学会専門医秋山 祖久 : 医学博士、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医
2026/01/26 7:30
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ヨーグルト
ヨーグルトや乳酸菌に関する研究が進み、現在の腸活はアップデートされています（dejavu／PIXTA）
腸によい食べ物と聞いて、誰もが真っ先に思いつくのはヨーグルトかもしれません。ですが、その有用菌である乳酸菌を「じつはうまく摂り入れている人は少ない」、と言うのが内視鏡専門医の平島徹朗氏、秋山祖久氏。
10万人の腸を見てきた両氏がこのたび上梓した『腸疲労 40代から必要な消化・吸収の新習慣』から一部抜粋・再構成。本当に効果的な乳酸菌の摂り方を紹介します。

ヨーグルト腸活は効果がない!?

「先生、毎日ヨーグルトを食べて、乳酸菌を摂っています」

「ビフィズス菌入りのドリンクも欠かしません」

「なのに、腸内フローラ検査をしても、なぜか善玉菌の割合が増えないです……」

我々のクリニックで、よく患者さんが口にする悩みです。読者の皆さんの中にも、同じような実感がある方も多いのではないでしょうか。

これは決して、努力不足だからではありません。腸活の「常識」が、少しだけ古いかもしれないのです。

ヨーグルトや乳酸菌に関する研究が進み、現在の腸活はアップデートされています。

今回はその理由を1つずつ、ていねいに解き明かしていきたいと思います。

次ページ腸内フローラ検査では乳酸菌の働きぶりはわからない!?
関連記事
特集一覧
バイオエタノールガソリンの可能性
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事