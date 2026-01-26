｢ヨーグルト腸活｣はもう古い!?…10万人の腸を診た専門医が警告する｢乳酸菌の摂り方｣の残念な真実

腸によい食べ物と聞いて、誰もが真っ先に思いつくのはヨーグルトかもしれません。ですが、その有用菌である乳酸菌を「じつはうまく摂り入れている人は少ない」、と言うのが内視鏡専門医の平島徹朗氏、秋山祖久氏。

ヨーグルト腸活は効果がない!?

「先生、毎日ヨーグルトを食べて、乳酸菌を摂っています」

「ビフィズス菌入りのドリンクも欠かしません」

「なのに、腸内フローラ検査をしても、なぜか善玉菌の割合が増えないです……」

我々のクリニックで、よく患者さんが口にする悩みです。読者の皆さんの中にも、同じような実感がある方も多いのではないでしょうか。

これは決して、努力不足だからではありません。腸活の「常識」が、少しだけ古いかもしれないのです。

ヨーグルトや乳酸菌に関する研究が進み、現在の腸活はアップデートされています。

今回はその理由を1つずつ、ていねいに解き明かしていきたいと思います。