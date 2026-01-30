懐かしの｢SVC｣｢SVOO｣… 複雑な英文も簡単に理解できる《5つの文型》を総復習
英文は5つの型に集約される
「世の中に無数にある英文はすべて、たった5つの“型”に収まる」というのが「文型」の考え方です。どんなに複雑に見えても、行き着くところは5つの型のどれかになるという考えです。
文型を理解すると、英文を分析する力が格段に上がり、型に沿って英文をつくればいいのですから、スピーキングもライティングも格段にラクになります。
そんな役立つ「文型」なのに、世間ではあまり評価されていません。というのも、中学英語ではシンプルな文が多いので、文型を知らなくても乗り切れてしまうからです。
「makeは第5文型で『させる』という意味があります」なんてことを覚えなくても、なんとなくThe news made me happy.という文で「その知らせは私を嬉しくさせた」という訳語を眺めているうちに、「そんな訳し方もあるんだな」という程度でわかった気になってしまうからです。実際、中学校の教科書では文型をあまり重視せず、「文型」という用語も使わないことになっています。
