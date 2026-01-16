2兆円企業ニデックを築いた永守氏が見落とした《エフェクチュエーション》の死角､予測不能な時代にAIではなく｢経営の神様｣が求められるワケ

2025年末に2人の有名な経営者が「去った」。1人は、同年12月24日に86歳で逝去した伊藤忠商事の元社長で、中国大使も務めた丹羽宇一郎氏。もう1人は、丹羽氏が逝去する5日前の12月19日、国内外の子会社で不適切な会計処理が判明したことを受け、代表取締役を辞任したニデック（旧・日本電産）創業者の永守重信氏である。

2人はいずれも強烈な存在感を放った経営者でありながら、「経営の神様」とは呼ばれてこなかった。なぜか。「経営の神様」が生まれる背景とその条件を、前後編に分けて解説する。

予測不可能な未来をチャンスと捉える現代の経営手法

経営計画を立てても、そのとおりにいかないのが現実の経営である。近年では、短期間で環境が急激に変化するため、中期経営計画どころか、1年先の計画を立てることさえ難しくなっている。

目標を設定し、その達成のために必要な手段を考えるという従来型の「コーゼーション」という経営手法だけでは、成果を出すことがますます難しくなってきた。そこで注目されているのが「エフェクチュエーション」である。

この経営学の理論は、アメリカの経営学者サラス・サラスバシー氏が、成功した起業家の行動を分析する中でまとめたものだ。従来のように「こうなるはずだ」と予測するのではなく、手元にある資源や能力を出発点にして行動し始め、結果として未来を作り上げていく。

エフェクチュエーションの大きな特徴として、「許容可能な損失」がある。意思決定をする場合、利益の最大化を狙うのではなく、失敗しても被害が致命傷にならない程度にリスクをとどめておこうという原則だ。