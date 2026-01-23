｢夢が現実になる場所｣｢Just Do It.｣… ディズニーやナイキの《突き抜けたコンセプト》が｢熱狂的なファン｣を生むカラクリ

ディズニーランド「夢が現実になる場所」「永遠に完成しない夢の国」

「テーマパーク」の原点、ディズニーランド。

創業者ウォルト・ディズニーは、アニメーター、映画監督の経験を通じて培った感性で、アトラクションや空間設計、接客に至るまでのすべてを、遊園地という「施設」を超えて「物語に没入する体験」として再定義しました。

来園者は観客ではなく、「物語の登場人物」として、その中に入り込むのです。

それは「夢を見せる」と言うより「夢が現実になる場所（Where Dreams Come True）」と言うにふさわしい――開園当初から掲げられているこのコンセプトは、のちに「テーマパーク」という新しい産業を生み出す原点となりました。