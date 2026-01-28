慢性疲労･やる気低下の正体は､腸から毒素が漏れ出す《腸漏れ》だった【専門医が推奨】腸を修復する医学的アプローチ4つ

梶 尚志 : 梶の木内科医院院長、医学博士
2026/01/28 11:00
お腹を気にする女性
現代人に増えている「腸漏れ」が引き起こす負のループとは？（写真：buritora／PIXTA）
不摂生や不規則な生活は、腸が荒れる原因になります。近年の研究では、現代人が抱える不調の原因が、『腸が疲れている』ことにある可能性が指摘されています。
この「腸疲労」に警鐘を鳴らすのが、分子整合栄養医学に精通し『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』を上梓した梶尚志医師です。
この記事では、梶井医師が腸を修復するアプローチ法を解説します。

現代人に急増する「吸収障害」

栄養バランスに気を配り、食事内容にも気をつけ、サプリメントも取り入れている。そんな方は多くいらっしゃると思います。

それでもなお、

・朝、起きづらく、慢性的に疲れている
・集中力が続かない
・気分や体調が不安定しない
・いつでもお腹の調子が悪い

こうした状態が続いている人は少なくありません。

多くの場合、「もっと栄養を摂らなければ」「年齢のせいだろう」と考えがちです。

しかし、近年の医学的な研究では、摂取量ではなく栄養素を「吸収できているかどうか」にあるケースが非常に多いことが分かってきました。

次ページ代表的な腸トラブル「腸漏れ」とは何か？
