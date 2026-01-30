有能な人ほどハマる｢私がいなきゃ｣の献身が､組織を殺す理由

「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」

多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。

「良かれと思った献身」が部下を無能にする

「リーダーが率先して身を削る姿こそ美徳だ」というイメージを持つ人は少なくありません。しかし、リーダーが「自分が全部やってしまえば丸く収まる」と抱え込む自己犠牲は、実はチーム全体を思考停止に陥らせる原因となります。

リーダーが「最終的には自分が帳尻を合わせる」と動く姿を見て、メンバーは「最後は上司がやる」と学習し、自分の判断や成果へのオーナーシップ（当事者意識）を放棄してしまいます。その結果、メンバーは挑戦よりも依存を選び、成長の機会を奪われてしまうのです。

なぜ、有能なリーダーほどこの罠にハマるのでしょうか。実はその根底には、部下に厳しい要求をしたり、衝突したりするストレスを避けたいという「自己防衛」の心理が潜んでいます。

短期的な面倒を省く選択が、実は「教育責任」と「管理責任」というリーダー本来の責務を二重に放棄することに繋がっています。