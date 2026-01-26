なぜAmazonは反対意見を歓迎しつつも決断が速いのか？　忖度だらけの日本企業が勝てない決定的要因

堀田 創 : Hajime Institute／株式会社シナモン創業者
2026/01/26 12:30
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ミーティングのイメージ
反対意見を建設的なエネルギーに変えるための「処方箋」とは？（写真：y.uemura／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏による「マネジメントの負担を軽くする科学的方法論」を紹介している。本書に掲載された生々しい事実から、今回は組織の意思決定スピードを劇的に高めるための向き合い方について解説する。

「納得感のない従属」が組織のスピードを奪う

マネジメントの原点: 協働するチームを作るためのたった1つの原則
『マネジメントの原点: 協働するチームを作るためのたった1つの原則』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

「反対ですが、決まったことだから従います」

この「Disagree and Commit（反対しても実行する）」という言葉は、Amazonなどのグローバル企業でも採用される有名な行動指針です。しかし、日本の多くの現場では、これが「上司が決めたことに、つべこべ言わずに従え」という、支配のための道具として誤用されています。

本音を押し殺したまま、表面的な「はい、わかりました」だけが飛び交う組織は、一見スムーズに見えるかもしれません。しかし、認知科学的に見れば、そこには「不健全な合意」という目に見えない巨大なコストが蓄積されています。納得感のないまま進めたプロジェクトは、実行段階で「そんなの無理だ」といった猛烈な抵抗や形骸化を生み、結果として多大な時間とコストを浪費することになるのです。

次ページ心の安全を確保する「2本の境界線」
関連記事
特集一覧
バイオエタノールガソリンの可能性
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事