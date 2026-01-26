なぜAmazonは反対意見を歓迎しつつも決断が速いのか？ 忖度だらけの日本企業が勝てない決定的要因

「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」

多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。

「納得感のない従属」が組織のスピードを奪う

「反対ですが、決まったことだから従います」

この「Disagree and Commit（反対しても実行する）」という言葉は、Amazonなどのグローバル企業でも採用される有名な行動指針です。しかし、日本の多くの現場では、これが「上司が決めたことに、つべこべ言わずに従え」という、支配のための道具として誤用されています。

本音を押し殺したまま、表面的な「はい、わかりました」だけが飛び交う組織は、一見スムーズに見えるかもしれません。しかし、認知科学的に見れば、そこには「不健全な合意」という目に見えない巨大なコストが蓄積されています。納得感のないまま進めたプロジェクトは、実行段階で「そんなの無理だ」といった猛烈な抵抗や形骸化を生み、結果として多大な時間とコストを浪費することになるのです。