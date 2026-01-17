｢これ軽だよね？｣と思える日産｢新型ルークス｣の進化に感心！輸入車並みの安全装備も

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2026/01/17 8:00
ロングルーフと立ち気味のウインドシールドで広々感を追求したデザイン（筆者撮影）

日産自動車はおもしろいメーカーだ。

話題になりがちなプロダクトが、高性能スポーツの「GT-R」とEVの「アリア」、それに軽自動車の「ルークス」なのだから（GT-Rは生産中止）

極端といえば極端だけれど、この構成はある意味、“いまっぽい”ともいえる。

ルークスが、2025年10月にモデルチェンジを受けて発売された。軽自動車だから、全長3.4mの車体に659ccのエンジンという規格に変更はない。

ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」をライバルとするスーパーハイトワゴン（筆者撮影）

一方で、ドライブした印象は確実に“進化”している。

開発者の狙いが、「ドライブしている時間を気持ちよいものにしたい」というものだから、新しいルークスは確実に先に進んだと思う。

姉妹車「eKスペース」との違い

私が乗ったのは、2つのモデル。

1台は「X」（173万9100円）で、もう1台はターボエンジンの「ハイウェイスターGターボ・プロパイロットエディション」（224万9500円）で、どちらも前輪駆動。

カタログには4WDも載っているが、まずデリバリーされるのは、前輪駆動版のようだ。

ハイウェイスターは従来のエアロパーツ路線とは異なるテイストとなった（筆者撮影）

姉妹車というのか、共同開発されたのが三菱自動車の「eKスペース」と「デリカミニ」で、生産は同社が倉敷市にもつ水島製作所。同じラインで流れる。

核に据えるコンセプトをみると、ルークスとeKスペースには違いがあるようだ。

日産は、ルークスにノンターボとターボ、それに前輪駆動と4輪駆動、すべての組み合わせを用意している。

オフロードテイストを強調した三菱「デリカミニ」（筆者撮影）

三菱はというと、eKスペースにも駆動方式は2通りを用意するが、エンジンはノンターボのみ。一方、デリカミニではターボを含めてバリエーションは多く、こちらに力が入っている様子だ。

デリカミニがオフロード指向（ドライブモードもルークスにない「グラベル」と「スノー」を設定）であるのに対して、ルークスは「eKスペースに近い設定」（開発者）という。

