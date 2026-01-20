世界で信用を失いつつあるアメリカ､｢世界の中の日本｣が意識すべき付き合い方とは

私たちが日々見聞きする情報は断片的で、この世界のことをわかっているようで、実はわかっていない。

特に若い人たちにこそ「世界を動かす見えないルール」の重要性を知ってほしいという武居氏に、20代のビジネスパーソンが率直な疑問をぶつけた。そのやりとりを、4回に分けて掲載しよう。

1回目となる今回のテーマは、「トランプ政権が日本とアメリカにもたらしたもの」についてだ。

「トランプ関税」にあった2つの狙いとは

――第2期トランプ政権発足後、世界を騒がせた「トランプ関税」についてはどう思われましたか。

以前からアメリカは、中国からの輸入には高い関税をかけていましたが、日本を含む同盟国などからの輸入は、基本的にほぼ関税ゼロだったんです。

ところが第2期トランプ政権は、同盟国にも一律で10％や20％の関税をかけた。これには正直驚きました。

――そもそも、どういう狙いがあったのでしょうか。

経済面で、トランプ大統領の頭にあったのは、関税をかけることで、「関税収入が増えること」。それから、「高い関税を避けるために、輸出国が生産拠点をアメリカ国内に移すこと」の2点でしょう。あとは外交上の「武器」として使うことですね。

でも、経済的には、誰かが利益を得れば、どこかで誰かの不利益が生じる。つまり関税をかけたアメリカ政府が利益を得れば、その分の不利益は、どこかで誰かが何らかの形で、負担することになるわけです。