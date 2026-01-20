世界で信用を失いつつあるアメリカ､｢世界の中の日本｣が意識すべき付き合い方とは

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5
武居 秀典 : 国際情勢アナリスト
2026/01/20 13:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
国旗 米国 日本 
アメリカへの国際的な信頼が揺らぐなか、日本の立ち位置をどう考えればいいのでしょうか（写真：artswai／PIXTA）
大手商社の調査部門で国際情勢に精通し、70カ国以上もの国々を実際に訪れてきた国際情勢アナリスト・武居秀典氏が、このほど『海外経験ゼロの私に、世界と経済をイチから教えてください！』を上梓した。
私たちが日々見聞きする情報は断片的で、この世界のことをわかっているようで、実はわかっていない。
特に若い人たちにこそ「世界を動かす見えないルール」の重要性を知ってほしいという武居氏に、20代のビジネスパーソンが率直な疑問をぶつけた。そのやりとりを、4回に分けて掲載しよう。
1回目となる今回のテーマは、「トランプ政権が日本とアメリカにもたらしたもの」についてだ。

「トランプ関税」にあった2つの狙いとは

――第2期トランプ政権発足後、世界を騒がせた「トランプ関税」についてはどう思われましたか。

海外経験ゼロの私に、世界と経済をイチから教えてください!
『海外経験ゼロの私に、世界と経済をイチから教えてください!』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

以前からアメリカは、中国からの輸入には高い関税をかけていましたが、日本を含む同盟国などからの輸入は、基本的にほぼ関税ゼロだったんです。

ところが第2期トランプ政権は、同盟国にも一律で10％や20％の関税をかけた。これには正直驚きました。

――そもそも、どういう狙いがあったのでしょうか。

経済面で、トランプ大統領の頭にあったのは、関税をかけることで、「関税収入が増えること」。それから、「高い関税を避けるために、輸出国が生産拠点をアメリカ国内に移すこと」の2点でしょう。あとは外交上の「武器」として使うことですね。

でも、経済的には、誰かが利益を得れば、どこかで誰かの不利益が生じる。つまり関税をかけたアメリカ政府が利益を得れば、その分の不利益は、どこかで誰かが何らかの形で、負担することになるわけです。

次ページ関税をかけたことでアメリカが失ったもの
関連記事
特集一覧
ベネズエラ動乱
新着あり
伝説のマンション王国･大京
新着あり
エネルギー大混迷
ゼネコン大再編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事