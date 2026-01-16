たき火に手作りフルーツカクテル､海鮮野菜鍋…初めて会った仲間と和気あいあい。50代女子が経験した忘れられない"佐木島ナイト"

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第12回】

私と同い年54歳、昨年、広島県の離島、佐木島に1人で移住した女友だちミカン。

「来てよかった！毎日やることいっぱいあって楽しい！」

とイキイキしているその様子を見に、別の同世代女友だちMと一緒に佐木島に渡りました。初日は宿泊施設「鷺邸（さぎてい）」に泊まり、2日目にレモン狩りなどを堪能したあと、夜ご飯についてどうするか……と相談していると、

「ゼンさんのところに行かない？ 鍋作ってごちそうしてくれるって」

とミカンから提案があり、ずうずうしくもお邪魔することになりました。