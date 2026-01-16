たき火に手作りフルーツカクテル､海鮮野菜鍋…初めて会った仲間と和気あいあい。50代女子が経験した忘れられない"佐木島ナイト"

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。
夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第12回】
【前回の記事】｢ダンナを置いて1人で移住｣50代女子が暮らす瀬戸内海の離島――ヤギを飼いパンを焼き古民家で暮らす…くらたまが見た"理想のシニアライフ"
【前々回の記事】｢これには青ざめた｣――広島･佐木島行き高速船に乗った50代女子2人がやらかした"痛恨のミス"…それでも島の人は温かく迎え入れてくれた
私と同い年54歳、昨年、広島県の離島、佐木島に1人で移住した女友だちミカン。
「来てよかった！毎日やることいっぱいあって楽しい！」
とイキイキしているその様子を見に、別の同世代女友だちMと一緒に佐木島に渡りました。初日は宿泊施設「鷺邸（さぎてい）」に泊まり、2日目にレモン狩りなどを堪能したあと、夜ご飯についてどうするか……と相談していると、
「ゼンさんのところに行かない？ 鍋作ってごちそうしてくれるって」
とミカンから提案があり、ずうずうしくもお邪魔することになりました。
