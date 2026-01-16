賛否作｢ドラクエVII｣が"作り直された"理由。原作の主要素を消すほど大胆な改変にあった意図とは

2026年2月5日、『ドラゴンクエストVII Reimagined』が発売される。それに先駆けて体験版が配信され、大きな注目を集めている。

本作は、2000年にPlayStationで発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』のリメイク作品。実はこの作品、もともとはいわく付きのタイトルだった。

もちろん『ドラゴンクエスト』シリーズの作品なので熱狂的なファンもいるのだが、正直なところあまり評判がよくなかった。それゆえかかなり大胆なリメイクになっており、ただ作り直すだけでなく大鉈を振るっているのである。

筆者も体験版をプレイしたところ、かなり驚いた。『ドラゴンクエスト』シリーズがここまで思い切りよくできるのかと、予想外だったのである。

リメイクなのに大胆な「消す判断」

原作となる『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が賛否両論だったのにはさまざまな理由が考えられる。

ショートストーリーの集合体なのはいいにしても、全体が長すぎる。重要アイテムである石板探しがあまりにも面倒。一部動画のクオリティが著しく低いなど、悪印象ばかりが語られやすいようだ。

今回のリメイク版では大胆に作り直しが行われ、特定のシナリオをカット、カジノなどの一部ゲームシステムも削除されている。ふたつの職業を掛け持ちできるようになったり、強敵と戦える闘技場といった新要素もあるが、それでも複数のシナリオを消す判断は珍しい。