｢暴行動画がSNSにアップ｣→｢どうせ無視でしょ…え､もう謝罪したの！？｣　大分市中学いじめ｢市教委の爆速対応｣も"安易に喜べぬ"ワケ

城戸 譲 : ネットメディア研究家・コラムニスト・炎上ウォッチャー
2026/01/14 6:15
「SNSでの告発」が一般的になることによる弊害を考えた（写真：リチャード／PIXTA）

このところ、学校内で撮影された生徒・児童による暴行とされる映像が、SNS上で話題になりがちだ。“暴露系”と呼ばれるインフルエンサーにより、「いじめ」と題して拡散されるこれらの動画は、必要以上の私刑を引き起こすおそれがある一方で、「悪を懲らしめるためには仕方ない」「適度な自力救済だ」と擁護する声も根強い。

そんななか、とある公立中学校での暴行動画が、注目を集めている。学習用のタブレット端末で撮影されたという、その動画から「SNSでの告発」が一般的になることによる弊害を考えた。

いじめのあった中学校を実名で紹介

話題になっているのは、大分市の中学校で撮影された動画だ。生徒間の暴力行為を撮影したものとみられ、2026年1月8日未明に暴露系インフルエンサー「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」による、「いじめ撲滅委員会」と題する募集の一環として、Xにて投稿された。

映像には、とある生徒が被害者の頭などを一方的に、殴ったり蹴ったりする様子が収められている。一部には、ぼかし処理がかけられていたが、投稿では中学校の実名が紹介されていた。

