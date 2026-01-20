鹿島臨海鉄道､｢旅客も貨物も輸送する｣経営戦略　工業地帯とともに発展､工場夜景ツアーが人気に

鹿島臨海鉄道という鉄道会社をご存じだろうか。茨城県の太平洋側に貨物線の鹿島臨港線と旅客線の大洗鹿島線の2路線を保有・運行する第三セクター鉄道である。

開業は1970年

もともとは、鹿島臨海工業地帯への原料や生産品の輸送のため、1969年に旧国鉄や茨城県、進出企業により設立され、1970年に開業した貨物鉄道だ。そのため、現在でも筆頭株主はJR貨物となっている。その後、日本鉄道建設公団により建設が進んでいた国鉄鹿島線の北鹿島（現・鹿島サッカースタジアム）―水戸間の経営を引き受けることになり、1985年に大洗鹿島線として開業している。

鹿島臨海鉄道の路線のうち、鹿島サッカースタジアム―奥野谷浜間を結ぶ鹿島臨港線については、貨物線であることから市販の鉄道路線図を開いても掲載されておらず、一般にはあまり知られていないのではないか。本稿では、鹿島臨海鉄道の小林康夫専務にも話を聞きながら、同社の歴史と現在の事業内容をレポートするとともに、近年、トラックドライバー不足などの面から見直しの機運が高まりつつある鉄道の貨物輸送の今後の展望についてまとめた。