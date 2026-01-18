浅草に灯る｢28日間の総合芸術｣の実像 上原亜衣が語った"ロック座最後の舞台"に戻る深い思惑

浅草ロック座の3代目社長、齋藤貴美夫氏へのインタビューに続き、本稿では2026年2月の公演をもって「最後」の舞台に立つことを決めた上原亜衣氏に焦点を当てる。かつてセクシー女優として圧倒的な人気を誇り、現在は実業家としても活動する彼女が、なぜ今、ストリップの聖地に立つのか。

彼女が語る「ロック座」という場所の特殊性と、セクシー女優のセカンドキャリアを巡る葛藤、そしてアジア圏を中心としたインバウンド戦略の本音に追った。

伝説が踊り子として最後の舞台に立つ

インバウンドの喧騒が戻った浅草六区。その中心に位置する「浅草ロック座」の入り口には、かつてないほどの多国籍な言語が飛び交っている。26年2月、この場所に再び、一人の「伝説」が戻ってくる。元セクシー女優の上原亜衣氏だ。

上原氏にとってロック座の舞台は16年、22年に続き今回で3回目。しかし、彼女は今回の出演を「自身ラストの舞台」と明確に位置づけている。

一度は引退し、経営者として「昼の世界」を歩み始めた彼女が、なぜ再び露出を伴う表現の世界に戻ることを決めたのか。その背景には、コロナ禍で味わった「不完全燃焼」の思いがある。

「前回の出演時はコロナ禍の真っ只中で、海外のファンの方が日本に来られない状況でした。本当はあれを最後にしようと思っていたのですが、自分にできることがまだあるんじゃないか、という思いが消えなかったんです」。