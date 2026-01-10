【2026年の米国株】S&P500は8000ポイントを予想／企業業績は着実な伸び／ベネズエラ攻撃の影響／AIブームとハイテク株上昇の行方／次期FRB議長と11月の中間選挙に要注意【2026年大予測】

2025年はAIブームに支えられて大きく上昇した米国株市場。その勢いは2026年も続くのか。大和証券チーフストラテジストの坪井裕豪氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:15 本編開始

01:37 本日のテーマ３つ

02:24 テーマ①2026年「米国株」の見通し

04:06 S&P500、NYダウのレンジ

07:16 ベネズエラ攻撃の影響なし？

11:27 テーマ②「AIブーム」は続くのか？

15:23 ハイテク株以外の注目分野

17:52 テーマ③米国株相場の注意点

23:30 本日のまとめ

撮影：昼間將太、桑島圭佑 編集：昼間將太

サムネイル内写真：and4me／PIXTA

【出演者】

坪井裕豪（つぼい・ゆうご）

大和証券 チーフストラテジスト

2004年に大和証券入社。2009年から投資情報部にて、主に外国株式リサーチ業務を担当。米国株だけでなく香港やインドなど新興国銘柄の資料も執筆。2013年に大和証券キャピタルマーケッツアメリカ赴任。帰国後、エクイティ営業部を経て、2022年から投資情報部ストラテジー課課長。チーフストラテジストとして、日米株価見通し（ハウスビュー）を担当している。

東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/list/author/9210

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータは収録時点（2025年1月8日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

