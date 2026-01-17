近くて遠い｢大阪の世界遺産｣全貌を拝む過酷条件　世界遺産を"上空100m"から拝む｢絶景バルーン搭乗記｣…のはずが､まさかの｢不搭乗｣ルポ

現在、日本にある世界遺産は26件。東京・上野にある国立西洋美術館のように、都心のターミナル駅から徒歩1分という至便な位置にある遺産もあれば、小笠原のように片道24時間の船旅が必要な、気軽には訪れることが難しい遺産もある。さらに、福岡県の沖ノ島は、原則として上陸が認められていないので、訪問はほぼ不可能である。

「見た」とは言えない？世界遺産が大阪にある

そんな中、行ったことはあるが「しかと見た」とは言いきれない、ちょっと厄介な世界遺産がある。それが大阪府にある「百舌鳥・古市古墳群」である。

2019年に登録されたこの世界遺産は、堺市と羽曳野市、藤井寺市に点在する49基の古墳で構成されており、小さな古墳はすぐ脇まで行って全貌をつかむことができる。しかし、この古墳群の中心で最も知名度の高い大仙古墳（仁徳天皇陵）をはじめとする大型の前方後円墳は、周囲を巡っても濠の向こうに森が広がっているのがわかるだけで、全体の規模はよくわからない。

仁徳陵には、拝所といって、正面に陵墓を拝むための場所があるが、ここに来てもその先には一歩も入れないので、隔靴掻痒の感がある。

すぐ脇に、函館の五稜郭を見下ろせるタワーのような高層の展望台か、あるいはドローンのような飛び道具で上から見下ろせたらどんなに素敵だろう、そう感じた人は少なくないと思われるが、その願いをかなえてくれる観光アクティビティが昨年10月に誕生した。それが気球に乗って上空から遺産群を眺める「おおさか堺バルーン」である。

世界遺産マニアでもある筆者が堺バルーン開業のニュースを聞いてぜひ乗ってみたいと思ったのは当然の成り行きである。

12月下旬、東京から1泊2日の日程で予定を立てたのだが、このバルーンの搭乗には、実はいくつもの高いハードルがあり、せっかく東京から大阪まで出向いたのに、残念ながら筆者は上空からの遊覧飛行がかなわなかった。これは、搭乗記ではなく、なぜ乗れなかったのかを記録した「不搭乗」のルポである。