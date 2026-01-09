【年収300万円でも億り人に！低リスク超分散投資】投資のきっかけは少年漫画／50万円を元手に投資を開始／210銘柄保有で経済危機を乗り越える／財務三表を読み込んで割安株を発掘／独自のインデックスを作る

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家の名古屋の長期投資家（通称：なごちょう）さん【前編】です。

名古屋の長期投資家

名古屋在住の個人投資家。10歳のときに漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」を読んだ投資エピソードと、親の知人が任天堂株で大儲けしたことに感化され、投資を目指す。大学時代にアルバイトで貯めた50万円を元手に1995年12月から株式投資を開始。徹底した銘柄分析と、低リスクを思考した「超分散投資」の長期投資家で210銘柄（収録当時）を保有。インカムゲインと配当の成長を重視したポートフォリオを組む。日中は家業の文房具店で働きながら、投資手法の研究を重ねた結果、総資産は2億を超えた。

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。

※動画内のデータは収録時点（2025年12月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

