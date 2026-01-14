｢テクノロジーで人間の能力は衰えた｣はウソだ／生成AIが迫る｢何が能力なのか｣の大転換

あるベテランの生物学研究者から、こんな話を聞いたことがある。

かつて、生物学者にとって「老眼」は致命傷だった。顕微鏡の接眼レンズを長時間覗き込み、微細な構造を見極めるには、強靭な視力と集中力が不可欠だったからだ。視力の低下は、実験室からの引退を意味していた。

しかし現在では、高精細なモニターに拡大像を映し出し、複数人で議論しながら観察できる。視力の低下と、研究者としての能力は切り離されたのだ。

これは単なる道具の進化ではない。能力そのものと、それを発揮するための「身体的なインターフェース」が分離されたという、より本質的な変化である。

実際、近年のノーベル生理学・医学賞の受賞者を見ても、高齢でありながら現役の研究者として第一線に立つケースが増えている。

たとえば、2025年の受賞者である大阪大学特任教授の坂口志文先生（74歳）も、その1人だ。1976年に京都大学医学部を卒業して以来、約50年にわたって免疫学の研究を続け、制御性T細胞の発見という偉業をなし遂げた。

かつての基準であれば、体力や視力の衰えとともに引退を余儀なくされていたかもしれない。しかし、研究環境の技術革新が、研究者としての寿命を延ばしたのである。

「絵心」が不要になった日

歴史を遡れば、生物学者にはもう1つ、必須の技能があった。それは「スケッチ」である。

カメラが普及する前、観察結果を残す唯一の手段は、自分の手で描き写すことだった。顕微鏡をのぞき、対象のどこが重要かを見抜き、それを線と形に落とし込む。スケッチは単なる記録ではなく、観察結果を抽象化し、検証可能な形で残すための高度な職人芸だった。

しかし、写真技術の普及により、この能力は急速に不要になった。「絵がうまいかどうか」は、研究者の評価軸から完全に消え去った。