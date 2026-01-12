｢10代は良い思い出がない｣大河俳優･南沙良が明かす葛藤の日々。孤独の置き場所が分からず苦しかった…とある一節を胸に挑む"不格好な青春"

南沙良（23）。2017年に俳優デビューし、大河ドラマへの出演や映画賞の受賞を重ねてきた。2026年には主演映画2本など、初の海外映画ヒロインも控えている。

けれど彼女が語るのは、キャリアの話よりも、もっと静かな時間についてだ。

好奇心に導かれ、本を読み、言葉を蓄え、役と向き合う。その積み重ねが、表現の輪郭を少しずつ更新してきた。

映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』で演じた“居場所を探す少女”は、彼女自身がこれまで抱えてきた問いと、どこかで静かに重なっている。脆さを隠さず、変化を恐れない。

南沙良の現在地を、言葉の奥行きとともにたどる。

「今年こそ、絶対取りたいと思ってます（笑）」

昨年のインタビューで、南沙良は「2025年は免許を取りたいんです」と控えめに宣言していた。あれから一年。その小さな夢は、どうなったのだろう。

「2026年の目標になりました（笑）。忙しすぎて……というより、気持ちが弱かったんです。

完全に“めんどくさがり”が出ました（笑）。でも来年こそ、絶対取りたいと思ってます」

「免許が取れたら、まずどこへ行きたいですか？」そう聞くと、答えは迷いなく返ってきた。