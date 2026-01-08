【2026年の金利動向】現状は“悪い金利上昇”／今や「四面楚歌」の債券市場／26年度予算案“国債30兆円以下”のカラクリ／日銀「利上げ」次のタイミングは？／金利はどこまで上がる？【2026年大予測】
2025年12月、日本銀行は政策金利を0.75％に引き上げたが、円安に歯止めがかからず利上げが続くとの見方が広がっている。長期金利の指標である新発10年債の利回りは年明け以降2％超で推移するなど金利の上昇が続く。2026年の金利水準はどうなるか、元みずほ証券のチーフマーケットエコノミストで、マーケットコンシェルジュ代表の上野泰也氏に話を聞いた。
上野 泰也（うえの・やすなり）
1963年生まれ。上智大学文学部卒業。会計検査院や富士銀行（現・みずほ銀行）を経て、2000年みずほ証券チーフマーケットエコノミストに就任、為替や資金の分野でエコノミストとして活動。2025年7月に自身の会社であるマーケットコンシェルジュを設立。著書に『世界一わかりやすい金利の本』など。
※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月6日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
