ラフカディオ･ハーンが不思議でならなかった日本の欧米化。｢ばけばけ｣散髪よりもハードルが高かった武士の｢脱刀｣
士族は散髪とともに「脱刀」も求められた
朝ドラ「ばけばけ」では、明治維新によって価値観の大転換を迫られた武家の悲哀が、テーマの一つとなっている。廃藩置県や秩禄処分によって士族が衰退すると、セツが生まれた小泉家も苦境にあえいだ。
長男の氏太郎が町娘と駆け落ちして小泉家を出奔してしまったうえに、次兄の武松は19歳で早逝。三男の藤三郎が後を継ぐも、家業は低迷し、父の湊が病没すると、いよいよ困窮を極めることになった。この藤三郎こそが、朝ドラ「ばけばけ」に登場する三之丞のモデルである。
藤三郎はやがて義兄となるラフカディオ・ハーンからも、そのダメ人間ぶりを失望されることになるため、ドラマでもヘブン先生が三之丞を叱りつける場面もありそうだ。
ただ、そもそもの元凶が明治維新にあることを思うと、時代に翻弄された藤三郎の境遇もやや気の毒にように思う。なぜそれほどまでに、急速に欧米化を進めるのか。
それは国際的に近代国家として認めてもらうためだったが、ラフカディオ・ハーンからすれば、不思議でならなかったようだ。妻の小泉セツによると、こう言って首を傾げていたという。
「日本に、こんな美しい心あります。なぜ西洋の真似をしますか？」
もちろん、多くの日本人も同じような思いを抱いており、急速な近代化に対する反発は各地で生まれていた。
