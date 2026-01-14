ラフカディオ･ハーンが不思議でならなかった日本の欧米化。｢ばけばけ｣散髪よりもハードルが高かった武士の｢脱刀｣

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が注目を集めている。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

士族は散髪とともに「脱刀」も求められた

朝ドラ「ばけばけ」では、明治維新によって価値観の大転換を迫られた武家の悲哀が、テーマの一つとなっている。廃藩置県や秩禄処分によって士族が衰退すると、セツが生まれた小泉家も苦境にあえいだ。

長男の氏太郎が町娘と駆け落ちして小泉家を出奔してしまったうえに、次兄の武松は19歳で早逝。三男の藤三郎が後を継ぐも、家業は低迷し、父の湊が病没すると、いよいよ困窮を極めることになった。この藤三郎こそが、朝ドラ「ばけばけ」に登場する三之丞のモデルである。

藤三郎はやがて義兄となるラフカディオ・ハーンからも、そのダメ人間ぶりを失望されることになるため、ドラマでもヘブン先生が三之丞を叱りつける場面もありそうだ。

ただ、そもそもの元凶が明治維新にあることを思うと、時代に翻弄された藤三郎の境遇もやや気の毒にように思う。なぜそれほどまでに、急速に欧米化を進めるのか。

それは国際的に近代国家として認めてもらうためだったが、ラフカディオ・ハーンからすれば、不思議でならなかったようだ。妻の小泉セツによると、こう言って首を傾げていたという。

「日本に、こんな美しい心あります。なぜ西洋の真似をしますか？」

もちろん、多くの日本人も同じような思いを抱いており、急速な近代化に対する反発は各地で生まれていた。