ファミレス｢ジョイフル｣→正月太りが気になるので《600キロカロリー台ランチ》で満腹になるか試してみた結果が意外すぎた

食べることが何よりも大好きな筆者が、お得で楽しい食べ放題や大盛りの名店を探訪しつつ、運動やダイエットにも気を配る連載「中たんぺいのまんぷくウェルネス」。ユーモラスかつ真剣に、人間が生きる上で不可欠な「食と健康」に挑みます。連載第1回目はジョイフルでヘルシーメニューにチャレンジ。

正月休みが明け、日常が戻ってきた頃に気になり始めるのが「正月太り」だ。外食やごちそう続きの生活から通常モードに戻ったはずなのに、体重はなかなか元に戻らない。なんとなく体が重い感じに心当たりがある人も多いだろう。

とはいっても、仕事に追われる日々では外食に頼ってしまいがち。そんな時期に活用したいのがチェーン店のヘルシーメニューだ。例えば、全国に663店舗を展開するジョイフルでは野菜たっぷりなメニューを展開している。

7種類の600キロカロリー以下主食メニュー

ジョイフルは大分県で発祥したチェーン店だ。九州に300店舗以上を展開しており、関東や関西のロードサイドにも多数出店している。500円で提供する日替わりランチなど安いメニューが特徴的だ。

他のファミレスチェーンと同様にジョイフルの主力メニューはハンバーグである。しかし、近年は低カロリーの開発にも注力している。2025年には「たんぱく質が摂れる！蒸し豆とグリルチキンのお食事サラダ」の販売を開始。また「バランスレシピ」というラインナップも存在する。

グランドメニューを見ると600キロカロリー未満の主食は7種類あった。タコライスやちゃんぽんもあり、選択肢は豊富だ。

・明太子をたっぷり使ったスパゲティ 445キロカロリー

・野菜たっぷりちゃんぽん 491キロカロリー

・野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット（トースト） 508キロカロリー

・ブリのりゅうきゅう丼 517キロカロリー

・蒸し鶏のゴマだれサラダと釜揚げしらす丼 518キロカロリー

・ねぎトロ丼 526キロカロリー

・大豆ミートとサラダ豆の農園タコライス 561キロカロリー