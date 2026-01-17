人類が文字を生み出したのは｢会計｣のためだった!? とっつきづらいイメージの会計が､実は人間の根源的な営みだという納得の理由

人類最大の発明といわれる「文字」。実は、古代シュメールで会計記録の必要性から誕生したものだった。

人類は「会計」のために「文字」を生んだ

人類はこれまでさまざまなものを発明して、文明や文化を発展させてきました。

その中でも最大級に重要だった発明のひとつが「文字」です。言葉を記録する文字なしでは、現在のような文明は生まれていません。

では、人類は何をきっかけに文字を生んだのでしょう。なぜ、情報を文字で記録する必要があったのでしょうか。

じつは、文字による記録は、「会計」と同時に生まれたと思われるのです。

文字は、古代メソポタミア南部のシュメール都市文明（紀元前40世紀頃～）と、中国の殷（いん）王朝（紀元前16世紀頃〜紀元前1046年）で生まれたとされます。

より古いのはシュメールの文字で、現在わかっている最古の文字は紀元前3200年頃のウルク古拙（こせつ）文字という絵文字です。

この絵文字の前段階として、直径10センチメートルぐらいの、中が空洞になった粘土製品「ブッラ（ラテン語で〈球〉）」と、直径2センチメートル前後の、小型粘土製品「トークン（英語で〈しるし、代用貨幣〉）」がありました。

穀物や家畜を管理する際に、当初は円錐形や棒状といった、単純な形をした「単純トークン」が使われました。ヒツジ5頭なら円錐形トークン5個、ロバ3頭なら棒状トークン3個、といった案配です。

そのうち時代が進んで扱う生産物の種類が増えてくると、壺のような形、パンのような形など、複雑な形をした「複合トークン」が登場します。

こうしたトークンは取引や契約の証拠にも使いました。

たとえばヒツジ30頭の世話を牧夫に依頼したら、依頼主はヒツジを表すトークン30個を保管して、ヒツジを渡します。世話を頼んだ期間が終わってヒツジが戻ってきたら、トークンの数と同じく30頭のヒツジが戻ってきたのかを確認して、世話賃を支払うというわけです。

しかし、別々の牧夫に依頼していたら、どっちのトークンがどちらのものか、わからなくなりそうです。

それに、依頼主が勝手にトークンを増やして「返してもらったヒツジの数が足りない！」と言い出すこともありえます。