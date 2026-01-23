自宅でスキマ時間にできる副業｢ポイントせどり｣…段ボールに囲まれ梱包作業に追われるデメリットを避ける､賢い裏技とは

いつもの買い物でもらえる「ポイント」に着目した「ポイントせどり」。自宅にいながら、家事や育児のスキマ時間で取り組める副業として取り組む人も多くいます。

一見手軽で簡単そうに見えますが、確実に収益を上げるためにはビジネス構造の正しい理解が不可欠です。

以下では華井氏が、ポイントせどりの仕組みと、成功者が実践している「ここだけの話」を解説します。

「ポイントせどり」とは？

「ポイントせどり」は、決して「楽して稼げる魔法」ではありません。

しかし、地道なリサーチと適切な在庫管理ができれば、自宅にいながら着実に収益を上げられる再現性の高いビジネスでもあります。

「せどり」という言葉を聞くと、古本屋やリサイクルショップで安く売っている商品を仕入れ、それを別の場所で高く売ることで、その価格差である「利ざや」を稼ぐ転売ビジネスを想像する人が多いのではないでしょうか。

一方、今回紹介するポイントせどりは、収益構造が少し異なります。

これは、ポイント還元率が高い通販サイトやキャンペーン期間を狙って、商品を新品で購入し、Amazonやメルカリなどのプラットフォームで転売するという商売です。

最大の特徴は、販売した際の現金利益そのものを狙うのではなく、商品購入時に付与される「ポイント」を主な収入源とする点にあります。

一般的な転売ビジネスでは、仕入れ値よりも高く売らなければ赤字になってしまいますが、ポイントせどりの場合はそういうわけではありません。

例えば、ある商品を仕入れて定価と同額で売ったり、あるいは販売手数料や送料を差し引いて数百円のマイナスになったりしたとしても、購入時に数千円分のポイント還元が得られれば、トータルではプラスの収支になるのです。

そのため、普段から買い物をするときにはポイント還元率を計算して賢く買い回りをしているような、数字に強い人や買い物上手な人にこそ、適性があるビジネスです。

大きな利点は、なんといっても自宅で全ての工程が完結する点です。店舗に足を運んで仕入れをする必要がないため、家族にすら知られずにすむ副業です。

平日の夜に数時間だけ作業をしたり、土日を活用してまとめて稼いだりと、自分のペースで取り組むことができます。

実際に、幼い子供が昼寝をしているわずかな間にスマホで商品をリサーチし、回転率が高くて利益が出やすい商品を見つけて買い付ける、そんなパパやママも存在します。