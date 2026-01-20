オンライン占い師に求められる､占い以上に必須の条件とは？月収50万円超も可能､レッドオーシャンで勝ち抜く3つの成功ポイント
オンライン占い師の収入モデル
取材を受けてくれたのは、都内在住、30代女性のAさんです。契約社員として2社に勤務しながら、終業後などのスキマ時間にオンライン占い師の仕事をしています。
主な仕事は、相談者からの悩みを聞き、タロット、占星術、四柱推命などの占術で、悩みを解消するヒントを提示することです。
オンライン占いの場合、「テキストチャット・メール鑑定」「電話鑑定」「ビデオ通話鑑定」の3つが主な鑑定方法です。
「稼げるようになるまでに3〜5年かかると言われています。私も最初は全然儲かりませんでした」とAさん。
月収は、「鑑定時間」と「鑑定単価（報酬率）」、「1カ月当たりの件数」によって決まります。例えば、電話鑑定では1分当たりの単価が200〜300円に設定されることが一般的です。
一方、オンライン占いのプラットフォームでは、鑑定時間1分当たり、もしくは鑑定1件当たりで報酬が設定されています。
占いは接客業界のなかでもリピーター率が高いと言われており、リピーターを確実に掴むことが高収入への近道。フィーリングが合うから、という理由でリピーターが獲得できることもあります。
Aさんは「相手に合わせて取り繕うのではなく、自分のキャラクターを積極的に出していくことで、自分にあったお客さんと出会えるようになりました。正直なところ、占いの技術より人間味が大事だと感じています」と実情を話してくれました。
