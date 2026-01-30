寂しい思いをさせた娘が教えてくれた…元･自衛隊女性幹部が語る【人生には基地が必要】という実感

有薗 光代 : 元・陸上自衛隊幹部（三等陸佐退職）
2026/01/30 10:00
米軍では兵士の生活と家族の安心を守る仕組みが徹底されている（写真：TM Photo album／PIXTA）
安心して帰れる拠点があるからこそ、全力で前に出られる――。日本人女性としてはじめて、米陸軍工兵学校に家族を帯同して留学した経験を持つ有薗光代氏は、軍事の世界のみならず、私たちの人生においても、暮らしを支える「基地」の存在が重要だと説きます。
そんな有薗氏が考える人生の「基地」のメンテナンス法とは。同氏の著書『セルフスターター 自分で自分を動かすスキル 米陸軍工兵学校で学んだ仕事と人生で大切なこと』から一部を抜粋・編集し、娘さんとのエピソードと合わせてお届けします。

「基地」とは次の任務に備える場所

「基地」とは単なる物理的な場所ではありません。そこには本来、次のような機能があります。

・傷ついた心身を整える

・次の任務に備える

・心と体をリフレッシュし、エネルギーを補充する

ビジネスに置き換えれば、それは「安心して戻れる場所」や「素の自分でいられる関係」です。

家族、友人、パートナー、仲間、ペット、自分だけの空間――かたちは人それぞれです。ただ、その基地が手入れされずに荒れ果てていたら、どうなるでしょうか？

