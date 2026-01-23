戦場では｢前方｣と｢後方｣に優劣はない…元･陸自幹部が【縁の下の力持ち】を評価すべしと説く納得感

総務や経理、人事に広報といったバックオフィスの業務は、数字を扱う営業に比べて日陰の存在だととらえられがちですが、元・陸上自衛隊幹部の有薗光代氏によれば、じつはそうした部門こそ「組織の動脈を支える戦略的な存在」なのだそうです。

「縁の下の力持ち」では終わらない

私たちは、「縁の下の力持ち」という言葉に、美徳や謙遜の響きを感じます。けれども、その美徳が行きすぎると、支える人を「見えない存在」にしてしまうことがあります。

工兵の任務は、穴掘り、地雷処理、橋架け、道路の建設。戦車や戦闘機のような派手さはなく、仲間のために泥にまみれて進む。昔は資材や時間が足りないとき、工兵自身が川に入り、仲間を渡すための「足場」となることもありました。

必要であれば体ごと現場を支える。それが「戦うドカタ」としての誇りだと私は信じていました。

だからこそ、米陸軍工兵学校の門をくぐったとき、衝撃を受けました。