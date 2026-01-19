スマホに｢見知らぬ国番号から着信｣が急増する訳､特殊詐欺に使われた電話番号の75％以上が｢＋｣から始まる国際電話《自分は大丈夫！は命取り》

近年、私たちのスマートフォンに見知らぬ国番号からの着信が急増しています。実は、国際電話を利用した詐欺が流行っているのです。

この架電をきっかけに特殊詐欺をしかけ、みなさんの個人情報やお金を盗み取る事例が多発しています。警察庁の調べによれば、2025年には特殊詐欺に使われた電話番号の75％以上が、「＋」から始まる国際電話番号であったことが明らかになりました。

かつては「050」などのIP電話が悪用されていましたが、国内での規制強化に伴い、詐欺グループは海外の通信インフラへと拠点を移しています。

被害額も増加の一途をたどり、東京都内だけでも2025年10月末時点で約237億円に達し、前年同時期から140億円以上も激増するという深刻な事態となっています。この増加分の多くが、国際電話詐欺だと考えられます。

総務省や警察を騙る自動音声と「＋1」「＋44」の罠

現在確認されている国際電話詐欺の手口は、巧妙かつ多様化しています。特に目立つのが、北米の国番号「＋1」やイギリスの「＋44」など、一見すると国際的なビジネスや公的機関からの連絡に見える番号からの着信です。